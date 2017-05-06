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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Вест Бромвич
Бернли - Вест Бромвич: обзор матча 06 мая 2017
Бернли
06.05.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
56'
С. Воукс
86'
С. Воукс
66'
Х. Саломон Рондон
78'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вест Бромвич
90'
Желтая карточка
А. Ньом
88'
Замена
К. Якоб
️️️️
М. Уилсон
ГОЛ! 2:2!
С. Воукс
86'
85'
Желтая карточка
Г. Маколи
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Эрфилд
83'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Бойд
83'
Замена
А. Грэй
️️️️
Э. Барнс
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
К. Доусон
76'
Желтая карточка
М. Уилсон
66'
ГОЛ! 1:1!
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Э. Барнс
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
56'
54'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Филд
51'
Замена
А. Ньом
️️️️
Д. Эванс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
24
Даррен Флетчер
ОП
26
Сэм Филд
ЦП
11
Крис Брант
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
2-1-4-3
22
Хитон
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
37
Эрфилд
29
Хендрик
3
Уорд
21
Бойд
19
Воукс
24
Лонг
35
Барнс
4-2-3-1
12
Фостер
36
Уилсон
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
8
Ливермор
24
Флетчер
11
Брант
26
Филд
16
МакКлин
23
Рондон
21
Бойд
11
Брэди
11
Брэди
21
Бойд
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
35
Барнс
45
Грэй
45
Грэй
35
Барнс
35
Эванс
12
Ньом
12
Ньом
35
Эванс
36
Уилсон
22
Якоб
22
Якоб
36
Уилсон
26
Филд
7
Моррисон
7
Моррисон
26
Филд
Остались в запасе
Бернли
Вест Бромвич
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Главный тренер
Фабио Челестини
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
89
Насер Шадли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Бернли - Вест Бромвич
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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