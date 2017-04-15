Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 15 апреля 2017
Кристал Пэлас
15.04.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
54'
Й. Кабай
70'
К. Бентеке
6'
Р. Хут
52'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
Замена
Д. МакАртур
️️️️
В. Заа
84'
76'
Замена
Б. Чилвел
️️️️
Й. Беналуан
75'
Замена
Д. Грей
️️️️
Р. Марез
ГОЛ! 2:2!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Таунсенд
70'
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Д. Шлупп
69'
64'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Э. Кинг
63'
Желтая карточка
Э. Кинг
ГОЛ! 1:2!
Й. Кабай
54'
52'
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
34'
Желтая карточка
Д. Симпсон
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хут
Пас отдал
К. Фукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
19
Лука Миливойевич
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-3-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
12
Сахо
16
Келли
27
Шлупп
29
Кабай
19
Миливойевич
10
Заа
40
Панчеон
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
29
Беналуан
6
Хут
28
Фукс
11
Олбрайтон
4
Ндиди
10
Кинг
26
Марез
9
Варди
11
Ульоа
27
Шлупп
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
27
Шлупп
10
Заа
11
МакАртур
11
МакАртур
10
Заа
26
Марез
10
Грей
10
Грей
26
Марез
29
Беналуан
33
Чилвел
33
Чилвел
29
Беналуан
10
Кинг
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
10
Кинг
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Крейг Шекспир
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Манчестер Юнайтед» выбирает между тремя форвардами с опытом АПЛ
7 ноября
3
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+