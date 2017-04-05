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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 05 апреля 2017
Саутгемптон
05.04.2017, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
45'
Н. Редмонд
84'
М. Йошида
85'
Д. Уорд-Проус
31'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
Замена
Д. Родригес
️️️️
Н. Редмонд
90'
88'
Желтая карточка
К. Бентеке
88'
Замена
М. Фламини
️️️️
Л. Миливойевич
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
С. Дэвис
87'
ГОЛ! 3:1!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
С. Соареш
85'
ГОЛ! 2:1!
М. Йошида
Пас отдал
Д. Стивенс
84'
Желтая карточка
С. Соареш
79'
Желтая карточка
О. Ромеу
71'
58'
Замена
Д. Делэйни
️️️️
Д. Шлупп
45'
Замена
Б. Сако
️️️️
Й. Кабай
ГОЛ! 1:1!
Н. Редмонд
Пас отдал
С. Дэвис
45'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Бентеке
Пас отдал
Э. Таунсенд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
19
Лука Миливойевич
ЦП
40
Джейсон Панчеон
АП
29
Йоан Кабай
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
4-4-1-1
17
Форстер
45
МакКуин
5
Стивенс
4
Йошида
21
Соареш
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
10
Дэвис
10
Тадич
7
Лонг
3-3-3-1
13
Хеннесси
25
Уорд
12
Сахо
16
Келли
29
Кабай
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
40
Панчеон
10
Заа
20
Бентеке
10
Дэвис
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Дэвис
27
Редмонд
16
Родригес
16
Родригес
27
Редмонд
27
Шлупп
17
Делэйни
17
Делэйни
27
Шлупп
19
Миливойевич
20
Фламини
20
Фламини
19
Миливойевич
29
Кабай
20
Сако
20
Сако
29
Кабай
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
11
Джошуа Симс
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
11
Джошуа Симс
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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