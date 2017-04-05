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АПЛ 2026/2027
Суонси - Тоттенхэм
Суонси - Тоттенхэм: обзор матча 05 апреля 2017
Суонси
05.04.2017, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
11'
У. Раутледж
88'
Д. Алли
90+1'
Х. Сон
90+4'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Тоттенхэм
90'
+4
Замена
К. Триппьер
️️️️
Х. Сон
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
У. Раутледж
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
К. Эриксен
Пас отдал
Д. Алли
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Х. Сон
Пас отдал
В. Янссен
88'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
79'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Б. Дэвис
78'
Желтая карточка
Э. Дайер
Замена
О. МакБарни
️️️️
Ж. Айю
75'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
К. Ноутон
72'
61'
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Сиссоко
Желтая карточка
Ж. Айю
17'
ГОЛ! 1:0!
У. Раутледж
Пас отдал
Ж. Айю
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джек Корк
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрик Дайер
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Тоттенхэм
13
Пау Лопес
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Моусон
13
Ольссон
6
Фернандес
26
Ноутон
8
Фер
4
Корк
14
Кэрролл
15
Раутледж
10
Сигурдссон
10
Айю
4-3-3
13
Ворм
2
Уокер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
4
Дэвис
15
Дайер
17
Сиссоко
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
7
Сон
26
Ноутон
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
26
Ноутон
10
Айю
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Айю
15
Раутледж
7
Нарсинг
7
Нарсинг
15
Раутледж
7
Сон
2
Триппьер
2
Триппьер
7
Сон
4
Дэвис
14
Н'Куду
14
Н'Куду
4
Дэвис
17
Сиссоко
14
Янссен
14
Янссен
17
Сиссоко
Остались в запасе
Суонси
Тоттенхэм
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
13
Пау Лопес
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Суонси - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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