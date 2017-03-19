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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 19 марта 2017
Тоттенхэм
19.03.2017, воскресенье, 17:15
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
14'
К. Эриксен
33'
Д. Алли (П)
52'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
90'
+4
Желтая карточка
О. Ромеу
Замена
В. Янссен
️️️️
К. Эриксен
86'
82'
Желтая карточка
С. Буфал
80'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Н. Редмонд
Замена
К. Триппьер
️️️️
К. Уокер
78'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Х. Сон
75'
69'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
Желтая карточка
В. Ваньяма
61'
52'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уорд-Проус
Пас отдал
Р. Бертранд
Желтая карточка
К. Уокер
39'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Алли
33'
32'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Габбиадини
26'
Желтая карточка
Н. Редмонд
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
Пас отдал
М. Дембеле
14'
Желтая карточка
Э. Дайер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-3-3
1
Льорис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
4
Дэвис
2
Ваньяма
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
4-4-1-1
17
Форстер
21
Соареш
4
Йошида
5
Стивенс
5
Бертранд
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
21
Ромеу
10
Тадич
11
Габбиадини
2
Уокер
2
Триппьер
2
Триппьер
2
Уокер
7
Сон
4
Уинкс
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
14
Янссен
14
Янссен
24
Эриксен
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Лонг
11
Габбиадини
27
Редмонд
16
Родригес
16
Родригес
27
Редмонд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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