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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 11 февраля 2017
Вест Хэм
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Вест Бромвич
63'
С. Фегули
86'
М. Ланзини
6'
Н. Шадли
90'
Г. Маколи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
Желтая карточка
М. Нобл
90'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
С. Фегули
90'
90'
ГОЛ! 2:2!
Г. Маколи
88'
Желтая карточка
К. Брант
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Снодграсс
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Ланзини
86'
Желтая карточка
У. Рид
85'
79'
Замена
К. Якоб
️️️️
Д. Моррисон
73'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
67'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
М. Филлипс
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
63'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
60'
53'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Н. Шадли
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Крессуэлл
45'
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЛП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
23
Роберт Снодграсс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ЛП
89
Насер Шадли
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
7
Джеймс Моррисон
АП
24
Даррен Флетчер
ПП
25
Мэтт Филлипс
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-2-2-1
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
6
Фонте
23
Рид
8
Фегули
8
Куяте
14
Мба Обьянг
16
Нобл
22
Ланзини
23
Снодграсс
18
Антонио
3-5-1-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
15
Доусон
25
Филлипс
24
Флетчер
89
Шадли
11
Брант
8
Ливермор
7
Моррисон
23
Рондон
23
Снодграсс
6
Фернандес
6
Фернандес
23
Снодграсс
8
Фегули
39
Коллинс
39
Коллинс
8
Фегули
3
Крессуэлл
9
Кальери
9
Кальери
3
Крессуэлл
89
Шадли
35
Эванс
35
Эванс
89
Шадли
7
Моррисон
22
Якоб
22
Якоб
7
Моррисон
25
Филлипс
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
25
Филлипс
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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