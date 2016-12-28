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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 28 декабря 2016
Саутгемптон
28.12.2016, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
2'
В. ван Дейк
19'
Д. Алли
52'
Г. Кейн
85'
Х. Сон
87'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
90'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
Ш. Лонг
90'
89'
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
87'
ГОЛ! 1:4!
Д. Алли
Пас отдал
Д. Роуз
85'
ГОЛ! 1:3!
Х. Сон
82'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
М. Дембеле
74'
Замена
Х. Сон
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Буфал
72'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Родригес
72'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
С. Дэвис
72'
60'
Желтая карточка
Д. Роуз
58'
Пенальти не реализован!
Г. Кейн
Красная карточка
Н. Редмонд
57'
55'
Желтая карточка
К. Уокер
52'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
15'
Желтая карточка
М. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
В. ван Дейк
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
27
Натан Редмонд
РФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Мусса Дембеле
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Саутгемптон
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
5
Бертранд
6
Фонте
4
ван Дейк
21
Соареш
10
Дэвис
21
Ромеу
30
Уорд-Проус
17
Буфал
16
Родригес
27
Редмонд
4-3-2-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
15
Дайер
3
Роуз
8
Дембеле
17
Сиссоко
2
Ваньяма
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
10
Дэвис
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
10
Дэвис
17
Буфал
10
Тадич
10
Тадич
17
Буфал
16
Родригес
7
Лонг
7
Лонг
16
Родригес
8
Дембеле
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Дембеле
17
Сиссоко
7
Сон
7
Сон
17
Сиссоко
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
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