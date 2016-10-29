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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Лестер
Тоттенхэм - Лестер: обзор матча 29 октября 2016
Тоттенхэм
29.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
44'
В. Янссен (П)
48'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Лестер
88'
Желтая карточка
Д. Симпсон
Замена
Г. Уинкс
️️️️
В. Ваньяма
87'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Д. Алли
83'
78'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
С. Оказаки
72'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Марез
68'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
В. Ваньяма
67'
65'
Желтая карточка
Д. Варди
63'
Желтая карточка
А. Муса
54'
Желтая карточка
Р. Марез
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Муса
Пас отдал
Д. Варди
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Янссен
44'
Желтая карточка
Х. Сон
41'
Желтая карточка
Д. Роуз
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
2
Виктор Ваньяма
ПП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
15
Дайер
2
Уокер
8
Дембеле
2
Ваньяма
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
14
Янссен
4-2-2-2
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
10
Кинг
4
Дринкуотер
26
Марез
7
Муса
9
Варди
30
Оказаки
8
Алли
14
Н'Куду
14
Н'Куду
8
Алли
2
Ваньяма
4
Уинкс
4
Уинкс
2
Ваньяма
7
Муса
27
Шлупп
27
Шлупп
7
Муса
26
Марез
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Марез
30
Оказаки
11
Ульоа
11
Ульоа
30
Оказаки
Остались в запасе
Тоттенхэм
Лестер
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Тоттенхэм - Лестер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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