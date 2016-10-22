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Лестер - Кристал Пэлас
Лестер - Кристал Пэлас: обзор матча 22 октября 2016
Лестер
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
42'
А. Муса
63'
С. Оказаки
80'
К. Фукс
85'
Й. Кабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Кристал Пэлас
Замена
Д. Амарти
️️️️
Э. Кинг
87'
85'
ГОЛ! 3:1!
Й. Кабай
Пас отдал
В. Заа
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Муса
81'
ГОЛ! 3:0!
К. Фукс
80'
77'
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
М. Келли
Замена
Д. Варди
️️️️
И. Слимани
75'
72'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Э. Таунсенд
72'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Д. Ледли
ГОЛ! 2:0!
С. Оказаки
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
Пас отдал
И. Слимани
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Кристал Пэлас
30
Стив Манданда
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
16
Джо Ледли
ЦП
29
Йоан Кабай
АП
11
Джеймс МакАртур
ПП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
28
Фукс
6
Хут
5
Морган
2
Симпсон
4
Дринкуотер
10
Кинг
26
Марез
7
Муса
19
Слимани
30
Оказаки
4-2-3-1
30
Манданда
16
Келли
5
Томкинс
17
Делэйни
25
Уорд
11
МакАртур
16
Ледли
25
Таунсенд
29
Кабай
10
Заа
20
Бентеке
7
Муса
10
Грей
10
Грей
7
Муса
10
Кинг
12
Амарти
12
Амарти
10
Кинг
19
Слимани
9
Варди
9
Варди
19
Слимани
16
Келли
3
Фрайерс
3
Фрайерс
16
Келли
16
Ледли
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
16
Ледли
25
Таунсенд
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
25
Таунсенд
Остались в запасе
Лестер
Кристал Пэлас
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Уэйн Хеннесси
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Джеффри Шлупп
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
20
Матье Фламини
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Лестер - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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