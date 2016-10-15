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Вест Бромвич - Тоттенхэм
Вест Бромвич - Тоттенхэм: обзор матча 15 октября 2016
Вест Бромвич
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тоттенхэм
82'
Н. Шадли
89'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Эванс
90'
+4
89'
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
Замена
К. Гарднер
️️️️
Н. Шадли
88'
86'
Желтая карточка
М. Дембеле
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
82'
72'
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Ламела
Замена
К. Брант
️️️️
М. Филлипс
69'
65'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Сиссоко
60'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Т. Алдервейрелд
54'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Желтая карточка
Д. МакКлин
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
89
Насер Шадли
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
24
Даррен Флетчер
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
4-4-1-1
12
Фостер
15
Доусон
35
Эванс
36
Маколи
12
Ньом
25
Филлипс
16
МакКлин
22
Якоб
24
Флетчер
89
Шадли
23
Рондон
4-1-1-3-1
1
Льорис
2
Уокер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
4
Дэвис
2
Ваньяма
17
Сиссоко
9
Ламела
24
Эриксен
8
Алли
14
Янссен
25
Филлипс
11
Брант
11
Брант
25
Филлипс
89
Шадли
8
Гарднер
8
Гарднер
89
Шадли
23
Алдервейрелд
15
Дайер
15
Дайер
23
Алдервейрелд
17
Сиссоко
8
Дембеле
8
Дембеле
17
Сиссоко
9
Ламела
7
Сон
7
Сон
9
Ламела
Остались в запасе
Вест Бромвич
Тоттенхэм
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Бромвич - Тоттенхэм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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