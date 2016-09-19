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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)
Материалы

Тоттенхэм - Сандерленд

18.09.2016, Воскресенье, 18:30 мск Лондон, стадион Уайт Харт Лэйн Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 5 тур Тоттенхэм - Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 15:45 Тоттенхэм 4:1 Сандерленд
5 тур
13 сентября, воскресенье 15:30 Сандерленд 0:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Сандерленд
4 тур
13 сентября, суббота 18:00 Сандерленд 2:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
33 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Тоттенхэм 5:1 Сандерленд
15 тур
7 декабря, суббота 21:30 Сандерленд 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:0 Сандерленд
20 тур
29 декабря, суббота 16:45 Сандерленд 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
32 тур
7 апреля, суббота 15:45 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм
16 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:0 Сандерленд
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
27 тур
12 февраля, суббота 20:30 Сандерленд 1:2 Тоттенхэм
12 тур
9 ноября, вторник 23:00 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
33 тур
3 апреля, суббота 18:00 Сандерленд 3:1 Тоттенхэм
12 тур
7 ноября, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:0 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 18:00 Сандерленд 1:1 Тоттенхэм
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Тоттенхэм 1:2 Сандерленд
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
23 тур
19 января, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:0 Сандерленд
1 тур
11 августа, суббота 15:45 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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