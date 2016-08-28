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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Мидлсбро
Вест Бромвич - Мидлсбро: обзор матча 28 августа 2016
Вест Бромвич
28.08.2016, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Мидлсбро
90'
+4
Замена
В. Фишер
️️️️
К. Стуани
84'
Замена
Д. Наджент
️️️️
Г. Рамирес
77'
Желтая карточка
А. Барраган
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Филд
76'
Замена
С. Бераино
️️️️
Д. Леко
72'
Желтая карточка
К. Якоб
65'
Замена
Д. Леко
️️️️
Д. МакКлин
64'
48'
Желтая карточка
Г. Рамирес
2'
Желтая карточка
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
24
Даррен Флетчер
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
28
Адам Форшоу
ПП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Вест Бромвич
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-4-1-1
12
Фостер
22
Гэллоуэй
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
25
Филлипс
22
Якоб
16
МакКлин
24
Флетчер
26
Филд
23
Рондон
3-3-1-3
1
Гьюзан
19
Барраган
4
Айяла
23
Гибсон
28
Форшоу
19
Даунинг
7
Клэйтон
11
Рамирес
10
Нсуе
21
Негредо
7
Стуани
26
Филд
8
Гарднер
8
Гарднер
26
Филд
Леко
38
Бераино
38
Бераино
Леко
16
МакКлин
17
Леко
17
Леко
16
МакКлин
7
Стуани
7
Фишер
7
Фишер
7
Стуани
11
Рамирес
35
Наджент
35
Наджент
11
Рамирес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Мидлсбро
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Димитриос Константопулос
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
13
Джек Роуз
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Вест Бромвич - Мидлсбро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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