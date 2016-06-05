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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Океания
Таити - Новая Каледония
Таити - Новая Каледония: обзор матча 05 июня 2016
Таити
05.06.2016, воскресенье, 12:00
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Новая Каледония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Таити - Новая Каледония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Таити
Товарищеские матчи. Сборные
Таити
3 : 3
17.11.2026
Острова Кука
Товарищеские матчи. Сборные
Острова Кука
3 : 2
01.10.2026
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 1/2 финала
Новая Каледония
3 : 0
21.03.2025
Таити
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 3 тур
Таити
2 : 0
18.11.2024
Вануату
Отборочные матчи к ЧМ. Океания, 2 тур
Самоа
0 : 3
15.11.2024
Таити
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Фиджи
2 : 1
30.09.2026
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Вануату
4 : 1
27.09.2026
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Папуа - Новая Гвинея
1 : 2
24.09.2026
Новая Каледония
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Каледония
0 : 2
21.09.2026
Соломоновы Острова
Отборочные матчи к ЧМ. Межконтинентальный плей-офф, 1/2 финала
Новая Каледония
0 : 1
27.03.2026
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16 ноября
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