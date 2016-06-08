Введите ваш ник на сайте
Материалы

Испания - Грузия

07.06.2016, Вторник, 21:45 мск Товарищеские матчи. Сборные Испания - Грузия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа I

15 октября, вторник 23:00 Испания 2:0 Грузия

11 сентября, вторник 21:30 Грузия 0:1 Испания
...
  • ...
    Рейтинг: +34

    Ramzes228 8 июня 2016, 11:38

    Грузия вперед!))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +95

    demir301 8 июня 2016, 01:30

    Молодцы грузины!Так держать!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +65

    Astonreal 7 июня 2016, 23:45

    Точно так же, как и Поляки, прям 1 в 1 матч. Поляки против Литвы 0-0 сыграли. 1 удар в створ) Тоже самое с Испанцами, глупейшие навесы, и падения в штрафной типа Бельяррина. Упал когда вокруг никого не было и по этому толком по мячу не попал. А заведомо голевые моменты лупят выше ворот что есть мочи. 100% дог.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +46

    latka1 7 июня 2016, 23:44

    Не зря я на грузинов поставил:)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +566

    avera 7 июня 2016, 23:44

    Нужна ли была эта игра, и интересно сколько испанцы получат
    за матч ? А говорят что в Европе шикуют! Даже за туфту
    деньгу зашибают.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +141

    erofey83 7 июня 2016, 23:43

    вот это носатые дали) заставили всех поперхнуться)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25

    WSerGW > erofey83 7 июня 2016, 23:45

    Да не говори! В ничью то не верил, а тут ещё и выиграли)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 7 июня 2016, 23:36

    ничья нужна,и тотал меньше))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +25

    WSerGW > Lev Aleks 7 июня 2016, 23:44

    Такая же фигня!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +58

    Partyzzzan 7 июня 2016, 23:32

    Всей грузией копили на этот договорняк) Бухать месяц будут)))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +268

    Dos_Santos 7 июня 2016, 23:20

    Ставка горит ппц. тб 2.5 и п1 )) Всем привет. Я Сергей. И я неудачнег)

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +33747

    zra78 > Dos_Santos 7 июня 2016, 23:21

    Да тут сейчас у всех горит

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +299

    Басмачи 7 июня 2016, 23:18

    вот-испанцы

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 