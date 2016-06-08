Грузия вперед!))
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|15 октября, вторник
|23:00
|Испания
|2:0
|Грузия
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|11 сентября, вторник
|21:30
|Грузия
|0:1
|Испания
Грузия вперед!))
Молодцы грузины!Так держать!
Точно так же, как и Поляки, прям 1 в 1 матч. Поляки против Литвы 0-0 сыграли. 1 удар в створ) Тоже самое с Испанцами, глупейшие навесы, и падения в штрафной типа Бельяррина. Упал когда вокруг никого не было и по этому толком по мячу не попал. А заведомо голевые моменты лупят выше ворот что есть мочи. 100% дог.
Не зря я на грузинов поставил:)
Всей грузией копили на этот договорняк) Бухать месяц будут)))
Ставка горит ппц. тб 2.5 и п1 )) Всем привет. Я Сергей. И я неудачнег)
Да тут сейчас у всех горит
вот-испанцы