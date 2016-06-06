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Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Уругвай
Мексика - Уругвай: обзор матча 06 июня 2016
Мексика
06.06.2016, понедельник, 03:00
Кубок Америки, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Уругвай
4'
А. Перейра (АГ)
85'
Р. Маркес
90+2'
Э. Эррера
74'
Д. Годин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Уругвай
Желтая карточка
Р. Хименес
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Э. Эррера
Пас отдал
Р. Хименес
90'
+2
85'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 2:1!
Р. Маркес
85'
84'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
К. Санчес
Замена
Р. Хименес
️️️️
Чичарито
83'
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Годин
Пас отдал
К. Санчес
Вторая желтая
А. Гуардадо
73'
68'
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
Х. Дуэньяс
️️️️
Х. Корона
61'
60'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Ролан
59'
Желтая карточка
Х. Хименес
Замена
И. Лосано
️️️️
Х. Акино
55'
45'
Вторая желтая
М. Весино
45'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Н. Лодейро
27'
Желтая карточка
М. Весино
Желтая карточка
А. Гуардадо
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Перейра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Диего Рейес
ЦЗ
7
Мигель Лаюн
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
2
Нестор Араужо
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
6
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
16
Макси Перейра
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
5
Карлос Санчес
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
22
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
3
Яссер Корона
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
23
Хесус Молина
ЦП
20
Хесус Дуэньяс
ЦП
21
Карлос Пенья
ЦП
9
Рауль Хименес
ЦФ
22
Ирвинг Лосано
ЦФ
19
Орибе Перальта
ЦФ
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Гастон Силва
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
20
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Гастон Рамирес
АП
8
Абель Эрнандес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Талавера
15
Морено
4
Маркес
2
Араужо
7
Лаюн
5
Рейес
18
Гуардадо
16
Эррера
20
Акино
17
Корона
14
Чичарито
4-4-2
23
Муслера
2
Хименес
3
Годин
16
Перейра
6
Перейра
17
Риос
5
Весино
5
Санчес
7
Лодейро
22
Ролан
21
Кавани
17
Корона
20
Дуэньяс
20
Дуэньяс
17
Корона
14
Чичарито
9
Хименес
9
Хименес
14
Чичарито
20
Акино
22
Лосано
22
Лосано
20
Акино
7
Лодейро
20
Гонсалес
20
Гонсалес
7
Лодейро
5
Санчес
10
Рамирес
10
Рамирес
5
Санчес
22
Ролан
8
Эрнандес
8
Эрнандес
22
Ролан
Остались в запасе
Мексика
Уругвай
23
Хесус Молина
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
3
Яссер Корона
ЦЗ
1
Хосе Корона
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
19
Орибе Перальта
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
23
Хесус Молина
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
3
Яссер Корона
ЦЗ
1
Хосе Корона
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Карлос Пенья
ЦП
19
Орибе Перальта
ЦФ
Остались в запасе
13
Гастон Силва
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
18
Матиас Корухо
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Осорио
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Мексика - Уругвай
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Касерес
Где смотреть матч:
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