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Расписание матчей
Кубок Америки
Коста-Рика - Парагвай
Коста-Рика - Парагвай: обзор матча 05 июня 2016
Коста-Рика
05.06.2016, воскресенье, 00:00
Кубок Америки, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Парагвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коста-Рика - Парагвай
Красная карточка
К. Уостон
90'
+4
89'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Гонсалес
83'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
79'
Желтая карточка
Н. Вальдес
Замена
К. Боланьос
️️️️
Б. Руис
78'
73'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Х. Бенитес
70'
Замена
Э. Бенитес
️️️️
О. Ромеро
Замена
Й. Венегас
️️️️
Х. Кэмпбелл
67'
Замена
Р. Асофейфа
️️️️
Е. Техеда
59'
Желтая карточка
Р. Матаррита
49'
13'
Желтая карточка
Х. Бенитес
Желтая карточка
Е. Техеда
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
18
Патрик Пембертон
ВР
2
Джонни Акоста
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
19
Кендалл Уостон
ЦЗ
16
Кристиан Гамбоа
ПЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
17
Ельцин Техеда
ЦП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
21
Марко Уренья
ЦФ
10
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Парагвай
1
Хусто Вильяр
ВР
6
Мигель Самудио
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
14
Пауло Да Силва
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
7
Хорхе Бенитес
ЦФ
19
Дарио Лескано
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Коста-Рика
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
13
Оскар Гранадос
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
14
Рэндаль Асофейфа
ЦП
11
Йохан Венегас
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
20
Джонни Вудли
ЦФ
Парагвай
22
Диего Баррето
ВР
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
11
Эдгар Бенитес
ЛП
20
Виктор Айяла
ЦП
8
Родриго Рохас
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Нельсон Вальдес
ЦФ
9
Антонио Санабрия
ЦФ
4-2-3
18
Пембертон
6
Дуарте
22
Матаррита
19
Уостон
16
Гамбоа
5
Боргес
17
Техеда
10
Руис
21
Уренья
12
Кэмпбелл
3-2-2-3
1
Вильяр
5
Вальдес
14
Да Силва
15
Гомес
2
Пирис
6
Самудио
21
Ромеро
16
Ортис
7
Гонсалес
19
Лескано
7
Бенитес
10
Руис
7
Боланьос
7
Боланьос
10
Руис
17
Техеда
14
Асофейфа
14
Асофейфа
17
Техеда
12
Кэмпбелл
11
Венегас
11
Венегас
12
Кэмпбелл
21
Ромеро
11
Бенитес
11
Бенитес
21
Ромеро
7
Гонсалес
11
Итурбе
11
Итурбе
7
Гонсалес
7
Бенитес
18
Вальдес
18
Вальдес
7
Бенитес
Остались в запасе
Коста-Рика
Парагвай
13
Оскар Гранадос
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
20
Джонни Вудли
ЦФ
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Рамирес
22
Диего Баррето
ВР
10
Мигель Альмирон
ПВ
20
Виктор Айяла
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
8
Родриго Рохас
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
Остались в запасе
13
Оскар Гранадос
ЦП
9
Альваро Саборио
ЦФ
20
Джонни Вудли
ЦФ
23
Леонель Морейра
ВР
1
Данни Карваяль
ВР
8
Брайан Овьедо
ЛЗ
4
Майкл Уманья
ЦЗ
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
15
Хосе Сальватьерра
ЦЗ
Остались в запасе
22
Диего Баррето
ВР
10
Мигель Альмирон
ПВ
20
Виктор Айяла
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
14
Блас Риверос
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
8
Родриго Рохас
ЦП
9
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Оскар Рамирес
Главный тренер
Рамон Диас
Статистика матча Коста-Рика - Парагвай
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Патрисио Лоустау
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ (в 00:25)
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