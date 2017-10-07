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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Венгрия
Швейцария - Венгрия: обзор матча 07 октября 2017
Швейцария
07.10.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
5 : 2
Завершен
Венгрия
18'
Г. Джака
20'
Ф. Фрай
43'
С. Цубер
49'
С. Цубер
83'
Ш. Лихтштайнер
59'
Р. Гузмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Венгрия
ГОЛ! 5:1!
Ш. Лихтштайнер
Пас отдал
Д. Шакири
83'
59'
ГОЛ! 4:1!
Р. Гузмич
ГОЛ! 4:0!
С. Цубер
Пас отдал
Х. Сеферович
49'
44'
Желтая карточка
А. Элек
ГОЛ! 3:0!
С. Цубер
Пас отдал
Д. Шакири
43'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фрай
Пас отдал
С. Цубер
20'
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
20
Фабиан Фрай
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
15
Мате Паткаи
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Швейцария
12
Марвин Хитц
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Венгрия
22
Балаж Медьери
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
10
Даниэль Нэги
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
20
Роланд Салаи
ПВ
0
Мартон Эппель
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
22
Шер
20
Джуру
3
Мубандже
10
Джака
14
Цубер
8
Фройлер
20
Фрай
23
Шакири
9
Сеферович
4-3-2
12
Гулачи
4
Кадар
20
Гузмич
21
Беше
3
Корхут
6
Элек
8
Надь
15
Паткаи
14
Ловренчич
17
Варга
Остались в запасе
Швейцария
Венгрия
6
Денис Закария
ОП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Марвин Хитц
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
20
Роланд Салаи
ПВ
22
Балаж Медьери
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
10
Даниэль Нэги
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
0
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
6
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Марвин Хитц
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Блерим Джемаили
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
20
Роланд Салаи
ПВ
22
Балаж Медьери
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Золтан Штибер
ЦП
10
Даниэль Нэги
ЦП
13
Даниэль Беде
ЦП
0
Мартон Эппель
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Швейцария - Венгрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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