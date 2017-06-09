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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Беларусь - Болгария
Беларусь - Болгария: обзор матча 09 июня 2017
Беларусь
09.06.2017, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 6 тур
2 : 1
Завершен
Болгария
33'
М. Сиваков (П)
80'
П. Савицкий
90+1'
Г. Костадинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Болгария
Желтая карточка
А. Быков
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Костадинов
Замена
М. Гордейчук
️️️️
И. Маевский
89'
Замена
М. Скавыш
️️️️
П. Савицкий
83'
82'
Замена
Ж. Миланов
️️️️
С. Манолев
ГОЛ! 2:0!
П. Савицкий
Пас отдал
С. Драгун
80'
Замена
А. Быков
️️️️
Д. Лаптев
74'
Желтая карточка
Е. Филипенко
73'
64'
Замена
И. Чочев
️️️️
И. Попов
54'
Замена
А. Галабинов
️️️️
С. Делев
Желтая карточка
Д. Алисейко
51'
44'
Желтая карточка
С. Дьяков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Сиваков
33'
32'
Желтая карточка
Б. Чорбаджийски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
12
Сергей Черник
ВР
13
Сергей Баланович
ЛЗ
0
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
13
Сергей Матвейчик
ЦЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
2
Станислав Драгун
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
11
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
3
Петар Занев
ЛЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
4
Божидар Чорбаджийски
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
9
Ивелин Попов
АП
21
Светослав Дьяков
ПП
10
Спас Делев
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Беларусь
22
Андрей Климович
ВР
22
Андрей Горбунов
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Алексей Риос
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
11
Михаил Гордейчук
ЦП
0
Евгений Березкин
ЦП
11
Максим Скавыш
ЦФ
Болгария
1
Георгий Китанов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
0
Александар Башлиев
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
20
Живко Миланов
ПЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
3-2-3-1
12
Черник
13
Матвейчик
6
Политевич
14
Сиваков
13
Баланович
21
Филипенко
2
Драгун
8
Савицкий
18
Маевский
11
Лаптев
4-4-1-1
13
Михайлов
11
Манолев
15
Божиков
4
Чорбаджийски
3
Занев
21
Дьяков
20
Тонев
2
Попов
7
Костадинов
9
Попов
10
Делев
11
Лаптев
7
Быков
7
Быков
11
Лаптев
18
Маевский
11
Гордейчук
11
Гордейчук
18
Маевский
8
Савицкий
11
Скавыш
11
Скавыш
8
Савицкий
11
Манолев
20
Миланов
20
Миланов
11
Манолев
9
Попов
18
Чочев
18
Чочев
9
Попов
10
Делев
9
Галабинов
9
Галабинов
10
Делев
Остались в запасе
Беларусь
Болгария
22
Андрей Климович
ВР
22
Андрей Горбунов
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Алексей Риос
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
0
Евгений Березкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
11
Кирил Десподов
ПВ
0
Александар Башлиев
ЦЗ
1
Георгий Китанов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
Главный тренер
Петар Хубчев
Остались в запасе
22
Андрей Климович
ВР
22
Андрей Горбунов
ВР
5
Денис Поляков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
0
Игорь Бурко
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
10
Алексей Риос
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
0
Евгений Березкин
ЦП
Остались в запасе
11
Кирил Десподов
ПВ
0
Александар Башлиев
ЦЗ
1
Георгий Китанов
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
Главный тренер
Игорь Криушенко
Главный тренер
Петар Хубчев
Статистика матча Беларусь - Болгария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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