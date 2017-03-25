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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Беларусь
Швеция - Беларусь: обзор матча 25 марта 2017
Швеция
25.03.2017, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Беларусь
19'
Э. Форсберг (П)
49'
Э. Форсберг
57'
М. Берг
78'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Беларусь
Замена
В. Классон
️️️️
Д. Дурмаз
85'
ГОЛ! 4:0!
И. Телин
78'
Замена
И. Телин
️️️️
О. Тойвонен
74'
69'
Замена
М. Володько
️️️️
М. Бордачев
Замена
Я. Йоханссон
️️️️
А. Экдаль
69'
66'
Замена
С. Драгун
️️️️
И. Маевский
ГОЛ! 3:0!
М. Берг
57'
ГОЛ! 2:0!
Э. Форсберг
49'
25'
Желтая карточка
А. Мартынович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Форсберг
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
13
Альбин Экдаль
ЦП
15
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Ола Тойвонен
ЦП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Беларусь
22
Андрей Горбунов
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
21
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
11
Михаил Гордейчук
ЛП
7
Ренан Брессан
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Алексей Риос
ПП
0
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Швеция
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Никлас Хульт
ЛЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
13
Якоб Йоханссон
ЦП
5
Сэм Ларссон
ЦФ
22
Исаак Телин
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
Беларусь
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Игорь Стасевич
ЦП
2
Станислав Драгун
ЦП
5
Максим Володько
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
4-4-1-1
1
Ольсен
6
Аугустинссон
18
Янссон
2
Лустиг
4
Гранквист
13
Экдаль
20
Тойвонен
21
Дурмаз
15
Хильемарк
10
Форсберг
9
Берг
3-2-4-1
22
Горбунов
6
Политевич
21
Филипенко
4
Мартынович
4
Шитов
19
Бордачев
10
Риос
7
Брессан
18
Маевский
11
Гордейчук
0
Сигневич
13
Экдаль
13
Йоханссон
13
Йоханссон
13
Экдаль
21
Дурмаз
17
Классон
17
Классон
21
Дурмаз
20
Тойвонен
22
Телин
22
Телин
20
Тойвонен
18
Маевский
2
Драгун
2
Драгун
18
Маевский
19
Бордачев
5
Володько
5
Володько
19
Бордачев
Остались в запасе
Швеция
Беларусь
6
Никлас Хульт
ЛЗ
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
5
Сэм Ларссон
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Игорь Стасевич
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
6
Никлас Хульт
ЛЗ
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
5
Сэм Ларссон
ЦФ
21
Кристоффер Ниман
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Гутор
ВР
12
Сергей Черник
ВР
14
Михаил Сиваков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
22
Игорь Стасевич
ЦП
8
Павел Савицкий
ЦП
14
Юрий Кендыш
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Швеция - Беларусь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Беларусь
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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