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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Перу
Эквадор - Перу: обзор матча 06 сентября 2017
Эквадор
06.09.2017, среда, 00:01
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 16 тур
1 : 2
Завершен
Перу
79'
Э. Валенсия (П)
73'
Э. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Перу
88'
Желтая карточка
К. Каседа
81'
Желтая карточка
К. Куэва
79'
Вторая желтая
К. Рамос
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Валенсия
79'
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Флорес
Пас отдал
А. Каррильо
51'
Желтая карточка
А. Каррильо
36'
Желтая карточка
К. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Максимо Бангуэра
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
0
Луис-Антонио Валенсия
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хуан Касарес
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
11
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
10
Вальтер Айови
ЦП
8
Фернандо Гайбор
ЦП
Перу
12
Диего Пенни
ВР
7
Энди Поло
ПВ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
3-3-2
1
Бангуэра
5
Рамирес
4
Арболеда
21
Ахильер
0
Валенсия
6
Нобоа
19
Касарес
11
Кайседо
13
Валенсия
3-3-1-1-2
12
Каседа
19
Йотун
15
Рамос
2
Родригес
3
Корсо
13
Тапиа
6
Трауко
10
Куэва
18
Каррильо
9
Герреро
20
Флорес
Остались в запасе
Эквадор
Перу
22
Александер Домингес
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
10
Вальтер Айови
ЦП
8
Фернандо Гайбор
ЦП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
7
Энди Поло
ПВ
12
Диего Пенни
ВР
7
Паоло Уртадо
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баррето
Остались в запасе
22
Александер Домингес
ВР
12
Эстебан Дреер
ВР
10
Вальтер Айови
ЦП
8
Фернандо Гайбор
ЦП
Остались в запасе
7
Энди Поло
ПВ
12
Диего Пенни
ВР
7
Паоло Уртадо
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Мануэль Баррето
Статистика матча Эквадор - Перу
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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