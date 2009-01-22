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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 22 января 2009
Атлетик
22.01.2009, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Спортинг
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
Р. Камара
️️️️
Д. Кастро
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Х. Мартинес
Замена
К. Матео
️️️️
А. Лора
Желтая карточка
А. Лора
Замена
️️️️
М. Сусаета
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Габилондо
Пенальти не реализован!
Ф. Льоренте
Желтая карточка
Ф. Борха Неру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
0
Иньиго
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
1
Серхио Санчес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Франсиско Борха Неру
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
(К)
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
11
Альберто Лора
ЦП
8
Мичел
ЦП
4
Диего Камачо
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетик
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Спортинг
21
Серхио Санчес
ВР
23
Рауль Камара
ЛЗ
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
8
Кике Матео
ЦП
6
Кармело
АП
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
20
Осио
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
6
Орбаис
14
Сусаета
0
Иньиго
12
Льоренте
4-4-1
1
Санчес
0
Састре
14
Эрнандес
4
Неру
3
Анхель
4
Камачо
11
Лора
8
Мичел
17
Кастро
18
Баррал
88
Мартинес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
88
Мартинес
11
Габилондо
27
Лопес
27
Лопес
11
Габилондо
11
Лора
8
Матео
8
Матео
11
Лора
17
Кастро
23
Камара
23
Камара
17
Кастро
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
21
Серхио Санчес
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Кармело
АП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Остались в запасе
21
Серхио Санчес
ВР
5
Гарсия Хорхе
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
6
Кармело
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетик - Спортинг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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