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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Орландо Сити
Чикаго Файр - Орландо Сити: обзор матча 14 августа 2016
Чикаго Файр
14.08.2016, воскресенье, 23:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Орландо Сити
78'
Р. Кочиш
9'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Орландо Сити
ГОЛ! 1:1!
Р. Кочиш
78'
64'
Замена
К. Молино
️️️️
М. Гарсия
Желтая карточка
Д. Аккам
45'
17'
Желтая карточка
Т. Реддинг
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Ларин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Шон Джонсон
ВР
6
Эрик Гериг
ЦЗ
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
8
Мэтт Полстер
ПП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Орландо Сити
17
Джо Бендик
ВР
12
Кевин Элстон
ЦЗ
14
Люк Боден
ЦЗ
29
Томми Реддинг
ЦЗ
3
Сиб Хайнс
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЛП
20
Брек Ши
ЦП
10
Матиас Гарсия
АП
7
Кристиан Игита
ПП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
21
Ник ЛаБрокка
ЦП
26
Майкл Стивенс
ЦП
48
Джои Калистри
ЦФ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Орландо Сити
36
Ел Эдвардс
ВР
18
Кевин Молино
ЦП
11
Карлос Ривас
ЦП
3-4-1
1
Джонсон
6
Гериг
27
Кэмпбелл
2
Каппельхоф
40
Винсент
30
Кочиш
11
Аккам
8
Полстер
8
де Лиув
4-3-1-1
17
Бендик
14
Боден
29
Реддинг
3
Хайнс
12
Элстон
7
Игита
20
Ши
5
Карраско
10
Гарсия
9
Ларин
10
Гарсия
18
Молино
18
Молино
10
Гарсия
Остались в запасе
Чикаго Файр
Орландо Сити
21
Ник ЛаБрокка
ЦП
48
Джои Калистри
ЦФ
26
Майкл Стивенс
ЦП
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
36
Ел Эдвардс
ВР
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
21
Ник ЛаБрокка
ЦП
48
Джои Калистри
ЦФ
26
Майкл Стивенс
ЦП
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Остались в запасе
36
Ел Эдвардс
ВР
11
Карлос Ривас
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Чикаго Файр - Орландо Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
- : -
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 31 тур
Орландо Сити
4 : 1
18.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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