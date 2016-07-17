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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Канзаc Сити
Колорадо - Канзаc Сити: обзор матча 17 июля 2016
Колорадо
17.07.2016, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Канзаc Сити
78'
М. Хаестон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Канзаc Сити
Замена
Л. Солиньяк
️️️️
Ш. Гаши
87'
ГОЛ! 1:0!
М. Хаестон
78'
63'
Желтая карточка
А. Опара
Замена
М. Хаестон
️️️️
М. Паппа
62'
Желтая карточка
С. Кронин
44'
43'
Желтая карточка
Л. Олум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
8
Диллон Пауэрс
ЦП
33
Харед Уоттс
ЦП
6
Сэм Кронин
ПП
10
Марко Паппа
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
93
Сони Мустивар
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
94
Джимми Медранда
ЦП
37
Якоб Петерсон
ЦФ
14
Дом Дуайер
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
9
Кевин Дойл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Канзаc Сити
25
Алек Канн
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
2-3-2
1
Ховард
44
Сьеберг
4
Бач
8
Пауэрс
33
Уоттс
6
Кронин
11
Гаши
10
Паппа
3-4-2
29
Мелия
3
Опара
16
Олум
17
Абдул-Салам
15
Эспиноза
10
Фейлхабер
94
Медранда
93
Мустивар
14
Дуайер
37
Петерсон
10
Паппа
94
Хаестон
94
Хаестон
10
Паппа
11
Гаши
21
Солиньяк
21
Солиньяк
11
Гаши
Остались в запасе
Колорадо
Канзаc Сити
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
9
Кевин Дойл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
25
Алек Канн
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
9
Кевин Дойл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
15
Сет Синович
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
22
Коннор Хэллиси
ЛФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Колорадо - Канзаc Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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