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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Арсенал
Халл Сити - Арсенал: обзор матча 08 марта 2016
Халл Сити
08.03.2016, вторник, 22:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 4
Завершен
Арсенал
41'
О. Жиру
71'
О. Жиру
77'
Т. Уолкотт
89'
Т. Уолкотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Халл Сити - Арсенал
89'
ГОЛ! 0:4!
Т. Уолкотт
Замена
Э. Робертсон
️️️️
М. Одубайо
81'
77'
ГОЛ! 0:3!
Т. Уолкотт
73'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
А. Рэмзи
71'
ГОЛ! 0:2!
О. Жиру
Замена
С. Алуко
️️️️
Д. Мейлер
58'
57'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Г. Паулиста
Желтая карточка
Г. Магуайр
51'
Желтая карточка
М. Диаме
47'
41'
ГОЛ! 0:1!
О. Жиру
34'
Желтая карточка
О. Жиру
33'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
П. Мертезакер
32'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Халл Сити
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-3
17
Якупович
4
Брюс
5
Магуайр
33
Дэйвис
28
Одубайо
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
17
Диаме
4-2-2-2
1
Оспина
12
Чамберс
4
Мертезакер
3
Паулиста
3
Гиббс
6
Эль-Ненни
20
Фламини
32
Уолкотт
17
Ивоби
10
Кэмпбелл
9
Жиру
28
Одубайо
3
Робертсон
3
Робертсон
28
Одубайо
7
Мейлер
14
Алуко
14
Алуко
7
Мейлер
4
Мертезакер
18
Монреаль
18
Монреаль
4
Мертезакер
Рэмзи
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
Рэмзи
3
Паулиста
21
Рэмзи
21
Рэмзи
3
Паулиста
Остались в запасе
Халл Сити
Арсенал
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Мэтт Мейси
ВР
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Халл Сити - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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