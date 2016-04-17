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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Овьедо
Химнастик - Овьедо: обзор матча 17 апреля 2016
Химнастик
17.04.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Сегунда, 34 тур
0 : 0
Завершен
Овьедо
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Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Химнастик - Овьедо
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
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2016.08.16 10:05
В «Севилью» может перейти игрок сборной Грузии
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Рауль впервые в тренерской карьере получил взрослую команду
9 ноября
3
У «Спартака» сорвался трансфер игрока сборной Уругвая
29 июля
6
«Динамо» заинтересовалось марокканцем из Сегунды
23 июля
Названа сумма, которую «Лион» требует от «Спартака» за Виньяса
22 июля
9
Уругваец Виньяс согласился перейти в «Спартак»
22 июля
7
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