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Расписание матчей
Англия. Кубок
Рединг - Вест Бромвич
Рединг - Вест Бромвич: обзор матча 20 февраля 2016
Рединг
20.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
60'
П. МакШейн
72'
М. Гектор
90'
Л. Пиазон
55'
Д. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рединг - Вест Бромвич
Замена
Л. Пиазон
️️️️
С. Куинн
90'
ГОЛ! 3:1!
Л. Пиазон
90'
87'
Желтая карточка
Д. Эванс
82'
Замена
А. Притчард
️️️️
Сандро
75'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. МакКлин
ГОЛ! 2:1!
М. Гектор
72'
ГОЛ! 1:1!
П. МакШейн
60'
Замена
М. Выдра
️️️️
С. Кокс
59'
Замена
О. Джон
️️️️
Д. Ракельс
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
10
Денис Ракельс
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
30
Сандро
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
12
Лукас Пиазон
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-3-3
26
Аль-Хабси
5
МакШейн
6
Гектор
5
Купер
2
Гантер
10
Норвуд
23
Куинн
21
Обита
10
Кокс
10
Ракельс
4
Робсон-Кану
3-5-2
12
Фостер
35
Эванс
17
Честер
13
Ольссон
24
Флетчер
29
Сессеньон
16
МакКлин
11
Брант
30
Сандро
38
Бераино
23
Рондон
23
Куинн
12
Пиазон
12
Пиазон
23
Куинн
10
Кокс
11
Выдра
11
Выдра
10
Кокс
10
Ракельс
15
Джон
15
Джон
10
Ракельс
30
Сандро
10
Притчард
10
Притчард
30
Сандро
16
МакКлин
28
Аничебе
28
Аничебе
16
МакКлин
Остались в запасе
Рединг
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Рединг - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
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