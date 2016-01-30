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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Сток Сити
Кристал Пэлас - Сток Сити: обзор матча 30 января 2016
Кристал Пэлас
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Сток Сити
17'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Сток Сити
Замена
М. Шамах
️️️️
Ф. Кэмпбелл
81'
80'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
75'
Замена
М. Диуф
️️️️
П. Одемвингие
75'
Замена
П. Крауч
️️️️
Б. Кркич
Замена
М. Йединак
️️️️
Й. Кабай
46'
Замена
Д. Матч
️️️️
Д. Ледли
45'
Желтая карточка
Д. Панчеон
40'
29'
Желтая карточка
М. Уилсон
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Сток Сити
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
4-4-1-1
13
Хеннесси
17
Делэйни
27
Суаре
24
Данн
25
Уорд
72
Ли Чхун-Ен
16
Ледли
40
Панчеон
29
Кабай
10
Заа
22
Кэмпбелл
4-2-1-3
27
Бардсли
2
Вольшайд
36
Уилсон
33
Питерс
8
ван Гинкел
7
Айрленд
10
Шакири
9
Кркич
27
Одемвингие
13
Хоселу
29
Кабай
15
Йединак
15
Йединак
29
Кабай
16
Ледли
77
Матч
77
Матч
16
Ледли
22
Кэмпбелл
27
Шамах
27
Шамах
22
Кэмпбелл
9
Кркич
15
Крауч
15
Крауч
9
Кркич
27
Одемвингие
92
Диуф
92
Диуф
27
Одемвингие
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Сток Сити
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Кристал Пэлас - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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