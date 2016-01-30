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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед
Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед: обзор матча 30 января 2016
Вест Бромвич
30.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
14'
С. Бераино
84'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
С. Бераино
84'
Желтая карточка
Д. МакКлин
68'
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Сессеньон
67'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Р. Ламберт
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
14'
Начало матча
Статистика матча Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Питерборо Юнайтед
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21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 11 тур
Питерборо Юнайтед
2 : 2
17.10.2026
Бертон Альбион
Информация о матче
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