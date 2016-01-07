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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эйбар - Лас-Пальмас
Эйбар - Лас-Пальмас: обзор матча 07 января 2016
Эйбар
07.01.2016, четверг, 22:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эйбар - Лас-Пальмас
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0
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Желтые карточки
0
0
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