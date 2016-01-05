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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Ливерпуль
Сток Сити - Ливерпуль: обзор матча 05 января 2016
Сток Сити
05.01.2016, вторник, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ливерпуль
36'
Д. Айб
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сток Сити - Ливерпуль
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Шакири
83'
78'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Аллен
72'
Желтая карточка
С. Миньоле
Замена
Хоселу
️️️️
Б. Кркич
69'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
Д. Кэмерон
46'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Айб
Пас отдал
Д. Аллен
33'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Ловрен
32'
Травма
Д. Ловрен
18'
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
17'
Травма
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
5
Джефф Кэмерон
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
17
Ибрагим Афеллай
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Батлэнд
33
Питерс
17
Шоукросс
2
Вольшайд
8
Джонсон
5
Кэмерон
12
Уилэн
17
Афеллай
10
Шакири
9
Кркич
7
Арнаутович
4-2-1-2-1
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
2
Туре
5
Морено
6
Лейва
23
Джан
7
Аллен
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
10
Шакири
15
Крауч
15
Крауч
10
Шакири
5
Кэмерон
19
Уолтерс
19
Уолтерс
5
Кэмерон
9
Кркич
13
Хоселу
13
Хоселу
9
Кркич
6
Ловрен
20
Милнер
20
Милнер
6
Ловрен
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
7
Аллен
20
Бентеке
20
Бентеке
7
Аллен
Остались в запасе
Сток Сити
Ливерпуль
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Сток Сити - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Британния Стэдиум
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