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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 26 января 2016
Ливерпуль
26.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Сток Сити
45'
М. Арнаутович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
ГОЛ!
Д. Аллен
6:5
Пенальти не реализован!
М. Муниеса
ГОЛ!
Л. Лейва
5:5
ГОЛ!
М. ван Гинкел
4:5
ГОЛ!
Д. Милнер
4:4
ГОЛ!
Д. Шакири
3:4
ГОЛ!
Р. Фирмино
3:3
ГОЛ!
И. Афеллай
2:3
ГОЛ!
К. Бентеке
2:2
ГОЛ!
Г. Уилэн
1:2
Пенальти не реализован!
Э. Джан
Пенальти не реализован!
П. Крауч
ГОЛ!
А. Лаллана
1:1
ГОЛ!
Д. Уолтерс
0:1
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Фланаган
106'
100'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Ч. Адам
99'
Травма
Ч. Адам
Желтая карточка
Д. Аллен
90'
+1
Желтая карточка
Д. Фланаган
87'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. Туре
86'
78'
Замена
Д. Шакири
️️️️
М. Арнаутович
71'
Замена
Ч. Адам
️️️️
Б. Кркич
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Хендерсон
57'
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
Б. Кркич
24'
Желтая карточка
М. Муниеса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
17
Ибрагим Афеллай
ОП
12
Гленн Уилэн
ОП
9
Боян Кркич
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПВ
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Джо Аллен
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Сток Сити
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Миньоле
5
Морено
2
Туре
12
Сахо
20
Фланаган
23
Джан
6
Лейва
20
Милнер
14
Хендерсон
10
Лаллана
9
Фирмино
4-2-1-1-2
1
Батлэнд
8
Джонсон
2
Вольшайд
5
Муниеса
33
Питерс
17
Афеллай
12
Уилэн
9
Кркич
19
Уолтерс
7
Арнаутович
15
Крауч
2
Туре
7
Аллен
7
Аллен
2
Туре
20
Фланаган
33
Айб
33
Айб
20
Фланаган
14
Хендерсон
20
Бентеке
20
Бентеке
14
Хендерсон
9
Кркич
16
Адам
16
Адам
9
Кркич
Адам
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
Адам
7
Арнаутович
10
Шакири
10
Шакири
7
Арнаутович
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Якоб Хаугор
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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