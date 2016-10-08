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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Дания
Польша - Дания: обзор матча 08 октября 2016
Польша
08.10.2016, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 2 тур
3 : 2
Завершен
Дания
20'
Р. Левандовски
36'
Р. Левандовски (П)
48'
Р. Левандовски
49'
К. Глик (АГ)
69'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Дания
Замена
С. Пешко
️️️️
Я. Блащиковски
89'
82'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Я. Вестергор
75'
Замена
П. Систо
️️️️
В. Фишер
Замена
М. Рыбус
️️️️
К. Гросицки
74'
69'
ГОЛ! 3:2!
Ю. Поульсен
Пас отдал
П. Анкерсен
62'
Желтая карточка
К. Эриксен
Желтая карточка
Т. Сионек
53'
49'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
К. Глик
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
48'
45'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
К. Линетти
️️️️
А. Милик
45'
36'
Желтая карточка
К. Шмейхель
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Левандовски
36'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросицки
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЛП
7
Вилльям Квист
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
2
Петер Анкерсен
ПП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
15
Павел Вшолек
ПВ
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
23
Пионе Систо
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-1-3-2
22
Фабиански
4
Сионек
15
Глик
3
Енджейчик
20
Пищек
10
Крыховяк
11
Гросицки
10
Зелински
16
Блащиковски
7
Милик
9
Левандовски
3-4-1-2
1
Шмейхель
13
Кристенсен
4
Кьер
3
Вестергор
2
Анкерсен
7
Квист
23
Хейбьерг
5
Дурмиси
10
Эриксен
15
Фишер
9
Йоргенсен
11
Гросицки
13
Рыбус
13
Рыбус
11
Гросицки
16
Блащиковски
17
Пешко
17
Пешко
16
Блащиковски
7
Милик
8
Линетти
8
Линетти
7
Милик
3
Вестергор
8
Делэни
8
Делэни
3
Вестергор
15
Фишер
23
Систо
23
Систо
15
Фишер
9
Йоргенсен
20
Поульсен
20
Поульсен
9
Йоргенсен
Остались в запасе
Польша
Дания
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Остались в запасе
22
Фредерик Реннов
ВР
16
Йонас Лоссль
ВР
13
Занка
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
19
Лассе Шоне
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Польша - Дания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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