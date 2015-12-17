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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Альмерия
Сельта - Альмерия: обзор матча 17 декабря 2015
Сельта
17.12.2015, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сельта - Альмерия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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