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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Виктория
Млада Болеслав - Виктория: обзор матча 07 мая 2016
Млада Болеслав
07.05.2016, суббота, 14:30
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Виктория
67'
Красная карточка
А. Матею
45'
Желтая карточка
Я. Баранек
Начало матча
Статистика матча Млада Болеслав - Виктория
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Млада Болеслав
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Млада Болеслав
- : -
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
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01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
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Млада Болеслав
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