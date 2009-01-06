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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 06 января 2009
Тоттенхэм
06.01.2009, вторник, 23:00
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
4 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Бернли
48'
М. Доусон
52'
Д. О'Хара
65'
Р. Павлюченко
67'
М. Дафф (АГ)
14'
М. Патерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Бернли
Замена
Э. Акинбай
️️️️
М. Патерсон
Желтая карточка
М. Дафф
Желтая карточка
С. Джордан
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
М. Дафф
ГОЛ! 3:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Г. Бэйл
ГОЛ! 2:1!
Д. О'Хара
Пас отдал
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:1!
М. Доусон
Замена
Д. О'Хара
️️️️
Д. Бентли
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Патерсон
Пас отдал
К. Иглс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
18
Гарет Бэйл
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
(К)
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
21
Дэвид Бентли
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
5
Кларк Карлайл
ЛЗ
2
Грэм Александер
(К)
ЦЗ
25
Стефан Джордан
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ПЗ
33
Крис Иглс
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
26
Крис Маккэн
ПП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Тоттенхэм
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
18
Алан Махон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
9
Эд Акинбай
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-4-2
1
Гомес
18
Бэйл
39
Вудгейт
20
Доусон
14
Чорлука
10
Модрич
16
Зокора
21
Бентли
12
Леннон
10
Павлюченко
22
Кэмпбелл
4-3-1
1
Йенсен
4
Дафф
2
Александер
25
Джордан
5
Карлайл
26
Маккэн
15
Эллиотт
33
Иглс
10
Патерсон
21
Бентли
23
О'Хара
23
О'Хара
21
Бентли
10
Патерсон
9
Акинбай
9
Акинбай
10
Патерсон
16
Родригес
16
Родригес
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Остались в запасе
2
Крис Гантер
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Остались в запасе
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Оуэн Койл
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"7ТВ" 23:00 (прямая)
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