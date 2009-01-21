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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Тоттенхэм
Бернли - Тоттенхэм: обзор матча 21 января 2009
Бернли
21.01.2009, среда, 22:45
Кубок Английской лиги, 1/2 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Тоттенхэм
73'
К. Маккэн
89'
Д. Родригес
119'
Р. Павлюченко
120'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Бернли - Тоттенхэм
120'
ГОЛ! 2:2!
Д. Дефо
119'
ГОЛ! 2:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
Замена
️️️️
Э. Акинбай
101'
Замена
А. Таарабт
️️️️
К. Гантер
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
ГОЛ! 1:0!
К. Маккэн
Желтая карточка
М. Дафф
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Л. Модрич
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Д. О'Хара
Желтая карточка
К. Маккэн
Замена
️️️️
К. Кальвенес
Желтая карточка
Д. Бентли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
5
Кларк Карлайл
ЛЗ
2
Грэм Александер
(К)
ЦЗ
25
Стефан Джордан
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ПЗ
33
Крис Иглс
ЛП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
26
Крис Маккэн
ПП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Тоттенхэм
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
39
Джонатан Вудгейт
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Крис Гантер
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Дидье Зокора
ОП
23
Том Хаддлстоун
(К)
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
18
Алан Махон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
9
Эд Акинбай
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Тоттенхэм
1
Сесар Санчес
ВР
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
4-3-1
1
Йенсен
5
Карлайл
2
Александер
25
Джордан
4
Дафф
33
Иглс
15
Эллиотт
26
Маккэн
10
Патерсон
4-1-4-1
2
Гантер
39
Вудгейт
20
Доусон
32
Ассу-Экотто
16
Зокора
21
Бентли
23
Хаддлстоун
10
Модрич
23
О'Хара
9
Дефо
9
Акинбай
9
Акинбай
3
Кальвенес
3
Кальвенес
16
Родригес
16
Родригес
2
Гантер
49
Таарабт
49
Таарабт
2
Гантер
23
О'Хара
18
Бэйл
18
Бэйл
23
О'Хара
10
Модрич
10
Павлюченко
10
Павлюченко
10
Модрич
Остались в запасе
Бернли
Тоттенхэм
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
1
Сесар Санчес
ВР
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
18
Алан Махон
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Бернли - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"7ТВ" 22:45 (прямая)
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