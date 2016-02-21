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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Овьедо
Жирона - Овьедо: обзор матча 21 февраля 2016
Жирона
21.02.2016, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 1
Завершен
Овьедо
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Статистика матча Жирона - Овьедо
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Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
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1 : 2
14.11.2026
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Жирона
0 : 1
08.11.2026
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1 : 0
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Жирона
2 : 0
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Овьедо
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2 : 2
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Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
1 : 2
18.10.2026
Овьедо
Информация о матче
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