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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Сарагоса
Овьедо - Сарагоса: обзор матча 10 января 2016
Овьедо
10.01.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 20 тур
1 : 0
Завершен
Сарагоса
Матч
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Статистика матча Овьедо - Сарагоса
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0
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Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
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1 : 2
14.11.2026
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2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
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