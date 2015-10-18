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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Ксанти
Астерас - Ксанти: обзор матча 18 октября 2015
Астерас
18.10.2015, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ксанти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астерас - Ксанти
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0
0
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0
0
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
Новости команд
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Астерас
Ксанти
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Каррера опубликовал фото из раздевалки после дебютной победы на посту главного тренера АЕКа
2019.12.15 09:34
8
Греческая Суперлига. АЕК выиграл у «Ксанти» в дебютном матче Карреры
2019.12.14 22:50
19
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
2018.12.21 00:58
Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного
2017.10.16 11:05
11
Сын Луческу считает, что Витсель еще вернется в Европу
2017.01.04 18:56
1
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