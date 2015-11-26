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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Тоттенхэм
Карабах - Тоттенхэм: обзор матча 26 ноября 2015
Карабах
26.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
78'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Тоттенхэм
90'
Замена
Д. Онома
️️️️
К. Эриксен
Желтая карточка
Г. Гараев
88'
80'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Х. Сон
Замена
Э. Мамедов
️️️️
А. Исмаилов
80'
78'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
73'
Замена
Т. Кэрролл
️️️️
Р. Мэйсон
Замена
Шумбиньо
️️️️
Д. Тагиев
65'
Замена
С. Арментерос
️️️️
Р. Пепон
54'
Желтая карточка
Р. Алмейда
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
77
Джавид Тагиев
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
14
Риделль Пепон
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Карабах
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
9
Эльвин Мамедов
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
86
Шумбиньо
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-4-1
23
Сехич
15
Гусейнов
14
Садыгов
5
Медведев
25
Аголли
2
Гараев
77
Тагиев
10
Кинтана
20
Алмейда
22
Исмаилов
14
Пепон
3-3-3-1
1
Льорис
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
15
Дайер
2
Триппьер
8
Мэйсон
4
Дэвис
24
Эриксен
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
22
Исмаилов
9
Мамедов
9
Мамедов
22
Исмаилов
77
Тагиев
86
Шумбиньо
86
Шумбиньо
77
Тагиев
14
Пепон
55
Арментерос
55
Арментерос
14
Пепон
7
Сон
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Сон
8
Мэйсон
14
Кэрролл
14
Кэрролл
8
Мэйсон
24
Эриксен
17
Онома
17
Онома
24
Эриксен
Остались в запасе
Карабах
Тоттенхэм
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Фархад Велиев
ВР
5
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Карабах - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
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Карабах
0 : 1
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0 : 0
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Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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