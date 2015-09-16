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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Гент - Лион
Гент - Лион: обзор матча 16 сентября 2015
Гент
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лион
68'
Д. Миличевич
58'
К. Жалле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Лион
90'
+1
Желтая карточка
С. Мальбранк
Замена
Рафинья
️️️️
Б. Раман
90'
Красная карточка
Т. Фоке
88'
88'
Пенальти не реализован!
А. Ляказетт
Замена
Т. Маттон
️️️️
Д. Миличевич
82'
81'
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Ферри
71'
Желтая карточка
С. Умтити
Желтая карточка
Л. Депуатр
71'
Замена
Б. Раман
️️️️
М. Саймон
70'
69'
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Бове
ГОЛ! 1:1!
Д. Миличевич
Пас отдал
С. Кумс
68'
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Жалле
Пас отдал
М. Вальбуэна
46'
Замена
К. Жалле
️️️️
Рафаэл
Красная карточка
Б. Деягер
41'
11'
Желтая карточка
Д. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Матс Селс
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Ренато Нето
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Лоран Фурнье
Гент
25
Брайан Вандербуше
ВР
4
Рафинья
ЦЗ
23
Урош Витас
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Томас Маттон
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
10
Стид Мальбранк
ПП
15
Альдо Калулу
ЦФ
3-5-1-1
26
Селс
23
Митрович
4
Нильсен
25
Фоке
21
Асаре
77
Миличевич
24
Кумс
19
Деягер
10
Нето
27
Саймон
29
Депуатр
4-1-2-1-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
14
Умтити
21
Морель
25
Гоналон
4
Ферри
8
Толиссо
28
Вальбуэна
12
Бове
91
Ляказетт
27
Саймон
14
Раман
14
Раман
27
Саймон
Раман
4
Рафинья
4
Рафинья
Раман
77
Миличевич
8
Маттон
8
Маттон
77
Миличевич
2
Рафаэл
13
Жалле
13
Жалле
2
Рафаэл
4
Ферри
10
Мальбранк
10
Мальбранк
4
Ферри
12
Бове
15
Калулу
15
Калулу
12
Бове
Остались в запасе
Гент
Лион
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Лоран Фурнье
Остались в запасе
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
25
Брайан Вандербуше
ВР
23
Урош Витас
ЦЗ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
70
Максвел Корне
ЛВ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Милан Бишевац
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Лоран Фурнье
Статистика матча Гент - Лион
1
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Геламко Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2 (в повторе, 23:45)
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