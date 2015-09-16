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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - БАТЭ
Байер - БАТЭ: обзор матча 16 сентября 2015
Байер
16.09.2015, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
4 : 1
Завершен
БАТЭ
4'
А. Мехмеди
47'
Х. Чалханоглу
58'
Чичарито
75'
Х. Чалханоглу (П)
13'
Н. Милунович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - БАТЭ
87'
Желтая карточка
Н. Сигневич
78'
Замена
М. Володько
️️️️
М. Гордейчук
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
77'
75'
Желтая карточка
Ф. Младенович
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Х. Чалханоглу
75'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
72'
60'
Замена
А. Карницкий
️️️️
Д. Бага
ГОЛ! 3:1!
Чичарито
Пас отдал
К. Кампль
58'
ГОЛ! 2:1!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Беллараби
47'
45'
Желтая карточка
Д. Бага
Замена
К. Крамер
️️️️
Л. Бендер
44'
Желтая карточка
К. Пападопулос
41'
30'
Замена
А. Володько
️️️️
А. Глеб
13'
ГОЛ! 1:1!
Н. Милунович
Пас отдал
И. Стасевич
ГОЛ! 1:0!
А. Мехмеди
Пас отдал
Х. Чалханоглу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
17
Алексей Риос
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
35
Александар Йевтич
ЦФ
4-3-1-2
1
Лено
18
Венделл
4
Та
14
Пападопулос
8
Бендер
20
Чалханоглу
44
Кампль
19
Хильберт
38
Беллараби
14
Чичарито
14
Мехмеди
4-5-1
32
Черник
23
Поляков
19
Милунович
4
Дубра
37
Младенович
11
Глеб
13
Алексиевич
62
Гордейчук
7
Стасевич
25
Бага
14
Сигневич
8
Бендер
23
Крамер
23
Крамер
8
Бендер
20
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
20
Чалханоглу
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
25
Бага
14
Карницкий
14
Карницкий
25
Бага
62
Гордейчук
11
Володько
11
Володько
62
Гордейчук
11
Глеб
8
Володько
8
Володько
11
Глеб
Остались в запасе
Байер
БАТЭ
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
17
Алексей Риос
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
35
Александар Йевтич
ЦФ
30
Артем Сороко
ВР
17
Алексей Риос
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Байер - БАТЭ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3 (в повторе, 23:45)
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