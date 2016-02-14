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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Ризеспор
Сивасспор - Ризеспор: обзор матча 14 февраля 2016
Сивасспор
14.02.2016, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сивасспор - Ризеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
- : -
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Ризеспор
0 : 3
10.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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