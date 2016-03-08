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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Престон
Ноттингем Форест - Престон: обзор матча 08 марта 2016
Ноттингем Форест
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
1 : 0
Завершен
Престон
37'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Престон
90'
Желтая карточка
П. Хантингтон
Замена
Д. Воган
️️️️
Р. Мендес
83'
77'
Замена
И. Дойл
️️️️
П. Галлахер
Замена
Д. Грант
️️️️
Н. Оливейра
73'
Замена
Б. Йокич
️️️️
К. Коэн
72'
Желтая карточка
Р. Теше
66'
56'
Желтая карточка
Д. Джонсон
51'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Б. Райт
45'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Гарнер
Желтая карточка
М. Мансьенн
45'
39'
Желтая карточка
Д. Гарнер
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Б. Осборн
37'
Желтая карточка
Р. Мендес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Крис Коэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
23
Демантас Петравичюс
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
46
Джерри МакДонах
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
3-4-3
24
Де Врис
5
Миллс
2
Личай
28
Мансьенн
23
Осборн
8
Коэн
20
Гарднер
8
Теше
8
О'Грэди
7
Оливейра
20
Мендес
3-2-3-1
1
Линдегаард
5
Кларк
8
Каннингэм
23
Хантингтон
15
Вудс
3
Райт
12
Галлахер
4
Пирсон
14
Джонсон
14
Гарнер
8
Коэн
5
Йокич
5
Йокич
8
Коэн
7
Оливейра
7
Грант
7
Грант
7
Оливейра
20
Мендес
8
Воган
8
Воган
20
Мендес
14
Гарнер
9
Хагилл
9
Хагилл
14
Гарнер
3
Райт
47
Робинсон
47
Робинсон
3
Райт
12
Галлахер
9
Дойл
9
Дойл
12
Галлахер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Престон
23
Демантас Петравичюс
ЦП
46
Джерри МакДонах
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
23
Демантас Петравичюс
ЦП
46
Джерри МакДонах
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
19
Джон Уэлш
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Престон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Браун
(Ист-Райдинг-оф-Йоркшир)
Стадион:
Сити Граунд
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