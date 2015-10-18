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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Вулверхэмптон
Дерби Каунти - Вулверхэмптон: обзор матча 18 октября 2015
Дерби Каунти
18.10.2015, воскресенье, 15:15
Англия. Чемпионшип, 11 тур
4 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
3'
К. Мартин
28'
К. Мартин
45+3'
Б. Джонсон
57'
Д. Расселл
19'
Б. Афобе
64'
А. Ле Фондре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Вулверхэмптон
Замена
Д. Бент
️️️️
К. Мартин
89'
Желтая карточка
Т. Инс
88'
86'
Желтая карточка
Б. Энобахаре
83'
Замена
Б. Энобахаре
️️️️
А. Ле Фондре
Замена
К. Бэйрд
️️️️
С. Кристи
79'
Замена
Д. Баттерфилд
️️️️
Д. Хендрик
74'
64'
ГОЛ! 4:2!
А. Ле Фондре
Пас отдал
О. Ожо
62'
Замена
К. Коди
️️️️
Д. Прайс
61'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Уоллес
ГОЛ! 4:1!
Д. Расселл
57'
Пенальти не реализован!
К. Мартин
45'
+3
ГОЛ! 3:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Расселл
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Д. Батт
ГОЛ! 2:1!
К. Мартин
Пас отдал
Б. Джонсон
28'
19'
ГОЛ! 1:1!
Б. Афобе
Пас отдал
Д. Хенри
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Хендрик
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
25
Брайт Энобахаре
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
29
Кристи
36
Кио
5
Шекелл
3
Форсит
10
Инс
4
Джонсон
29
Хендрик
34
Торне
77
Расселл
18
Мартин
4-4-2
1
Мартинес
30
Хаус
23
Батт
13
Голбоурн
2
Йорфа
29
МакДональд
17
Хенри
19
Прайс
17
Уоллес
23
Афобе
19
Ле Фондре
29
Кристи
22
Бэйрд
22
Бэйрд
29
Кристи
29
Хендрик
19
Баттерфилд
19
Баттерфилд
29
Хендрик
18
Мартин
10
Бент
10
Бент
18
Мартин
19
Прайс
15
Коди
15
Коди
19
Прайс
17
Уоллес
9
Ожо
9
Ожо
17
Уоллес
19
Ле Фондре
25
Энобахаре
25
Энобахаре
19
Ле Фондре
Остались в запасе
Дерби Каунти
Вулверхэмптон
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Карл Икеме
ВР
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Дерби Каунти - Вулверхэмптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Прайд Парк
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