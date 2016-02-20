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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Сент-Труйден
Кортрейк - Сент-Труйден: обзор матча 20 февраля 2016
Кортрейк
20.02.2016, суббота, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Сент-Труйден
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Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
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Гент
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08.11.2026
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Кортрейк
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04.11.2026
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31.10.2026
Кортрейк
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Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Сент-Труйден
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- : -
21.11.2026
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4 : 1
08.11.2026
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Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
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1 : 2
01.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
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