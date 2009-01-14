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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Расинг
Валенсия - Расинг: обзор матча 14 января 2009
Валенсия
14.01.2009, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Расинг
16'
Висенте (П)
104'
Висенте
113'
Хоакин
21'
Г. Колса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Расинг
115'
Желтая карточка
П. Мунитис
ГОЛ! 3:1!
Хоакин
Пас отдал
Д. Вилья
113'
105'
Замена
П. Люксен
️️️️
И. Маркано
ГОЛ! 2:1!
Висенте
104'
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Х. Мадуро
Замена
Д. Вилья
️️️️
Ф. Морьентес
Желтая карточка
Х. Мадуро
Замена
Л. Сепси
️️️️
П. Мунитис
Желтая карточка
А. Дель Орно
ГОЛ! 1:1!
Г. Колса
Пас отдал
П. Мунитис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Висенте
16'
15'
Желтая карточка
Ориоль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
10
Ренан
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
14
Висенте
ЛП
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
(К)
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
0
Хорхе Гонсалвес
ЦП
8
Петер Люксен
ЦП
9
Эспозито Хуанхо
ЦФ
4-4-1
10
Ренан
15
Дель Орно
24
Марчена
23
Мадуро
17
Ангуло
14
Висенте
0
Бараха
6
Альбельда
19
Эрнандес
23
Морьентес
3-4-1
25
Тоньо
14
Пинильос
3
Ориоль
5
Маркано
10
Мунитис
25
Ласен
8
Колса
11
Серрано
9
Перейра
23
Мадуро
99
Фернандеш
99
Фернандеш
23
Мадуро
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
23
Морьентес
7
Вилья
7
Вилья
23
Морьентес
0
Гонсалвес
0
Гонсалвес
10
Мунитис
19
Сепси
19
Сепси
10
Мунитис
5
Маркано
8
Люксен
8
Люксен
5
Маркано
Остались в запасе
Валенсия
Расинг
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
9
Эспозито Хуанхо
ЦФ
1
Фабио Колторти
ВР
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
9
Эспозито Хуанхо
ЦФ
1
Фабио Колторти
ВР
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Валенсия - Расинг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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