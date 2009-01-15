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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Осасуна
Атлетик - Осасуна: обзор матча 15 января 2009
Атлетик
15.01.2009, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Осасуна
5'
И. Габилондо
18'
Хосечо (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетик - Осасуна
Травма
М. Сусаета
+2
+1
Красная карточка
Л. Дельпорте
Желтая карточка
К. Вадоч
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Э. Фонт
️️️️
Х. Эспарса
Пенальти не реализован!
Х. Портильо
Желтая карточка
Ойер
Замена
В. Пандиани
️️️️
М. Шоджаеи
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
П. Орбаис
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Хосечо
18'
ГОЛ! 1:0!
И. Габилондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
1
Рикарду
ВР
0
Сезар Кручага
(К)
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ПЗ
8
Масуд Шоджаеи
ЛП
6
Ойер
ОП
8
Санни
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Хокин Эспарса
ПП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
4-1-3-2
1
Ирайсос
3
Койкили
20
Осио
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
11
Габилондо
6
Орбаис
14
Сусаета
12
Льоренте
21
Велес
3-1-4-1
1
Рикарду
2
Фланьо
17
Хосечо
0
Кручага
6
Ойер
24
Эспарса
8
Санни
32
Вадоч
8
Шоджаеи
9
Портильо
88
Мартинес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
88
Мартинес
Иньиго
23
Токеро
23
Токеро
Иньиго
12
Льоренте
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
12
Льоренте
0
Дельпорте
0
Дельпорте
24
Эспарса
14
Фонт
14
Фонт
24
Эспарса
8
Шоджаеи
12
Пандиани
12
Пандиани
8
Шоджаеи
Остались в запасе
Атлетик
Осасуна
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Атлетик - Осасуна
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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