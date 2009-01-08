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Расписание матчей
Испания. Кубок
Осасуна - Атлетик
Осасуна - Атлетик: обзор матча 08 января 2009
Осасуна
08.01.2009, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Атлетик
84'
В. Пандиани
90+2'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Осасуна - Атлетик
+2
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Замена
Санни
️️️️
Х. Портильо
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
Пас отдал
К. Вадоч
Желтая карточка
Хосечо
Замена
Х. Этчейта
️️️️
А. Осио
Желтая карточка
Ф. Льоренте
Замена
П. Орбаис
️️️️
К. Гурпеги
Замена
Л. Дельпорте
️️️️
Хуанфран
Замена
В. Пандиани
️️️️
С. Эскуэрро
Желтая карточка
М. Баленсиага
Замена
Г. Токеро
️️️️
Иньиго
Желтая карточка
М. Сусаета
Желтая карточка
М. Шоджаеи
14'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
2
Хавьер Фланьо
ПЗ
8
Масуд Шоджаеи
ЛВ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
0
Сантьяго Эскуэрро
АП
20
Хуанфран
ПВ
9
Хавьер Портильо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
0
Иньиго
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Осасуна
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
8
Санни
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Атлетик
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-3-1
1
Рикарду
18
Монреаль
23
Серхио
17
Хосечо
2
Фланьо
32
Вадоч
8
Шоджаеи
0
Эскуэрро
20
Хуанфран
9
Портильо
4-1-3-2
1
Ирайсос
51
Ираола
20
Осио
45
Аморебиета
18
Баленсиага
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
11
Габилондо
0
Иньиго
12
Льоренте
20
Хуанфран
0
Дельпорте
0
Дельпорте
20
Хуанфран
9
Портильо
8
Санни
8
Санни
9
Портильо
0
Эскуэрро
12
Пандиани
12
Пандиани
0
Эскуэрро
20
Осио
3
Этчейта
3
Этчейта
20
Осио
18
Гурпеги
6
Орбаис
6
Орбаис
18
Гурпеги
0
Иньиго
23
Токеро
23
Токеро
0
Иньиго
Остались в запасе
Осасуна
Атлетик
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
0
Армандо
ВР
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Осасуна - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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