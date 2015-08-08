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Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Штутгарт
Хольштайн - Штутгарт: обзор матча 08 августа 2015
Хольштайн
08.08.2015, суббота, 21:30
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хольштайн - Штутгарт
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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